يوفنتوس تحرك بشكل رسمي للتعاقد مع نجم ريال مدريد

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم بعرض رسمي إلى ريـال مدريد من أجل الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريغيز صانع ألعاب الفريق.

وأكد إدواردو إندا الصحفي في صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أن النادي الملكي تلقى عرضًا رسميًا من إدارة السيدة العجوز من أجل الحصول على خدمات خاميسرودريغيز في الصيف المقبل.

واضاف التقرير أن عقدرودريغيز يمتد حتى عام 2020 وبالتالي قد لا يتخلى ريـال مدريد عن اللاعب بمبلغ يقل عن 80 مليون يورو، خاصة أن عمر اللاعب مل يتجاوز الخامسة والعشرين.

وتابع التقرير أن يوفنتوس يواجه منافسة شرسة مع عدة أندية أوروبية، وأهم هذه الأندية هو ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان، وذلك للحصول على خدمات خاميس.

يذكر أن خاميس خاض مع ريـال مدريد في الموسم الحالي 24 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالهم من إحراز خمسة أهداف وصناعة 12 هدف آخرين.