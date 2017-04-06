أتلتيكو مدريد يدرس مقاضاة ريال مدريد!

يبدو أن الحرب الباردة بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد قد تتحول إلى حرب حقيقية ساخنة في المحاكم بعد أن حام النادي الملكي حول ظهير جاره الشاب ثيو هيرنانديز.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يفكر في مقاضاة ريال مدريد الذي قام بالتفاوض مع لاعب يربطه عقد بنادي الروخيبلانكوس وهو ما يمنعه القانون. وحسب الفصل 143 فإن القانون يمنع أي نادٍ من التفاوض مع أي لاعب من نادٍ آخر من دون إذن ناديه. وهذه الحالة لها استثناء واحد وهو أن يكون العقد بين اللاعب وناديه سينتهي خلال أقل من ستة أشهر.

جدير بالذكر أن بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد “اتفاق شرف” بعدم تعرض أي نادٍ منهما لأي لاعب من الطرف الآخر وهذا ما يزيد من حدة المشكل خاصة أن ريال مدريد يبدو مصرًا على دفع الشرط الجزائيّ لثيو هيرنانديز (24 مليون يورو) لأنهم يفكرون في التعاقد مع ظهير يكون معوضًا لمارسيلو.

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