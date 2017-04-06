ألابا: مباراة الريال هي ما تشغل تفكيرنا في البايرن

أعترف اللاعب الدولي النمساوي ديفيد ألابا ظهير أيسر نادي بايرن ميونيخ الألماني بأن مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال الأوروبي هي ما تشغل تفكيرهم حالياً.

وتابع ألابا في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: مازالنا عند قوتنا في البايرن على الرغم من الهزيمة ، لقد أظهرنا في الشوط الثاني أمام هوفنهايم أننا قادرين على العودة.

وأضاف: مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة في الدوري ، نمتلك طموحات بشأنها ، فمواجهتهم دائماً ما تكون خاصة ، وذلك بسبب كونها متواجدة في ملعبنا أليانز أرينا ونريد أن نفوز ونربح الثلاث نقاط.

وواصل تصريحاته: رغم أن المباراة القادمة هي دورتموند ولكننا نفكر في مباراة ريال مدريد ، لأننا نسعى إلى تحقيق نتيجة ايجابية أمامهم ، وسأكذب إذا ما قولت أننا لا نفكر في تلك المباراة من الآن.

وعن ثنائيات الريال والبايرن في الفترة الحالية وتواجد غاريث بيل وكريستيانو رونالدو وفرانك ريبيري وأريين روبن .. أكد على أن لاعبي الريال من الطراز الرفيع ولكن لا يمكننا القول من الثنائي الأفضل.