إيسكو يشعل شرارة الإنتقال إلى برشلونة بسبب إنستغرام

مهاجم مدريد يثير التساؤلات بسبب صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام

صعق مهاجم ريال مدريد إيسكو جماهير النادي بعد صورة على حسابه الشخصي بـإنستغرام.

بعدما أرتبط صاحب ال24 عاماً بتشيلسي وتوتنهام حسب الإشاعات حيث يعتقد البعض أنه قد يترك فريق زين الدين زيدان.

ولكن البعض شاهد صورة على حسابه الشخصي مع اصدقائه مع تواجد كيس للبطاطا بعلم برشلونة.

وبعد تلقيه العديد من ردود الأفعال السلبية من متابعيه عبر إنستغرام قام إيسكو بمسح الصورة ومشاركة واحدة جديدة وهذه المرة بدون شعار النادي اللدود.