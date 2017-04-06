الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
الانتر ينتظر بيع ثلاثة من نجومه لتدعيم ميزانية الميركاتو

الانتر ينتظر بيع ثلاثة من نجومه لتدعيم ميزانية الميركاتو

By admin
6 أبريل، 2017
1337
0
Share:
أكدت تقارير صحفية ان ملاك فريق انتر ميلان (شركة سونينغ الصينية) تفكر في ضخ مبلغ 150 مليون يورو من أجل التدعيمات في الميركاتو الصيفي القادم.
وحسب صحيفة التوتو ميركاتو فإن الانتر ينتظر أموال بيع بعض اللاعبين من أجل إعطاء دفعة لهذا المبلغ المستثمر في الميركاتو القادم.
وينتظر النيراتزوري بيع ثلاثة من نجومه من أجل تدعيم ميزانية الميركاتو الفترة القادمة وهم: موريللو، بانيغا ومارسيلو بروزوفيتش .
ويخطط الانتر لبيع موريللو بمبلغ بين 25 – 40 مليون يورو، وبانيغا بمبلغ بين 20 – 25 مليون يورو وبروزوفيتش بمبلغ بين 25 – 40 مليون يورو.
الموضوع السابق

توتنهام يدخل سباق التعاقد مع مهاجم لايبزيغ

الموضوع التالي

ألابا: مباراة الريال هي ما تشغل تفكيرنا ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017