الانتر ينتظر بيع ثلاثة من نجومه لتدعيم ميزانية الميركاتو

أكدت تقارير صحفية ان ملاك فريق انتر ميلان (شركة سونينغ الصينية) تفكر في ضخ مبلغ 150 مليون يورو من أجل التدعيمات في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب صحيفة التوتو ميركاتو فإن الانتر ينتظر أموال بيع بعض اللاعبين من أجل إعطاء دفعة لهذا المبلغ المستثمر في الميركاتو القادم.

وينتظر النيراتزوري بيع ثلاثة من نجومه من أجل تدعيم ميزانية الميركاتو الفترة القادمة وهم: موريللو، بانيغا ومارسيلو بروزوفيتش .

ويخطط الانتر لبيع موريللو بمبلغ بين 25 – 40 مليون يورو، وبانيغا بمبلغ بين 20 – 25 مليون يورو وبروزوفيتش بمبلغ بين 25 – 40 مليون يورو.