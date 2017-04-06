البارسا يصل لرقم مميز في الليغا على الكامب نو

استطاع فريق برشلونة بالأمس ان يحقق فوزاً هاماً على نظيره إشبيلية في إطار مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى بالمباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية ان الفوز في مباراة الأمس كان مميزاً بالنسبة للفريق في الليغا على ملعب الكامب نو الخاص بفريق برشلونة.

حيث بذلك الفوز يكون البارسا قد وصل لإنتصاره رقم 800 في الليغا على ملعب الكامب نو ، وتكون نسبة الإنتصارات إلى 79% .

ولعب البارسا 1057 مباراة على الكامب نو في الليغا حقق خلالها 800 إنتصاراً ، 164 تعادل و93 هزيمة فقط.