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الريال وبرشلونة يستهدفان بونوتشي

الريال وبرشلونة يستهدفان بونوتشي

By admin
6 أبريل، 2017
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كشفت صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية مساء اليوم أن ناديي برشلونة وريال مدريد يتنافسان في الصيف القادم على مدافع يوفنتوس وإيطاليا ليوناردو بونوتشي. وينتظر ريال مدريد رحيل المدافع البرتغالي “بيبي” والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. ويريد المرينغي أن يعتمد على لاعب ناضج في ظل وجود الكثير من المواهب الدفاعية الشابة عديمة الخبرة. وتقول الصحيفة بأن المرينغي سيقدم هذا العرض الكبير لليوناردو، بينما سيراقب نادي برشلونة الوضع عن كثب، وسيكون مستعدًا للدخول في المفاوضات في مرحلة معينة.

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