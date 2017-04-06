القبض على نجم ليستر سيتي بتهمة “ضرب زوجته”

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على النجم النيجيري أحمد موسي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي في منتصف ليلة أمس، الأربعاء، وسط أنباء عن اعتداءه على زوجته.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن جيران اللاعب أكدوا أن رجال الشرطة قضوا ساعتين كاملتين في منزل موسي.

وبعد عدة ساعات وصلت شرطيتان لأخذ إفادة جميلة زوجة الدولي النيجيري، واستمرتا ساعتين كاملتين لتحرى الأمر.

وأكدت شرطة مدينة ليستر تحفظها على موسي بعد الاشتباه في تعديه على زوجته بالضرب.

وانتقل أحمد موسي لصفوف ليستر سيتي في الصيف الماضي قادمًا من نادي سيسكا موسكو الروسي، ليصبح أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي.