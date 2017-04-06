الوزير ولد علي يريد مدربا كبيرا ووجهة زطشي لا توفره

لا يزال وزير الشبيبة والرياضة الهادي ولد علي يصر على أن المنتخب الجزائري يلزمه مدربا كبيرا وهو ما أكده أول أمس من بسكرة حين كشف أن الفاف تملك الأموال من أجل التعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب للإشراف على رفقاء محرز، وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الوزير عن مدرب الخضر القادم مع منحه البطاقة البيضاء رئيس الفاف زطشي في صرف أموال الفاف لانتداب المدرب وكأن الوزير لا يعرف أن المدرب الكبير لن يتفاوض مع زطشي ولا حتى معه شخصيا حول راتبه، بل يلزمه الوزير الأول عبد المالك سلال، لأن راتبه لن تقدر لا الفاف والوزارة على دفعه ونحن نشكو التقشف.

المدرسة التي اختارها زطشي لا تتوفر على مدرب كبير باستثناء ديل بوسكي حاليا

رغبة الوزير ولد علي في التعاقد مع مدرب كبير وهي الرسالة التي بعثها مرارا وتكرارا لرئيس الفاف خير الدين زطشي، والأكيد أنها وصلت مباشرة وقبل تصريحاته للإعلام، غير أن الوجهة التي اختارها زطشي وهي المدرسة الإسبانية بالتحديد بحسب كلامه لا تتوفر حاليا على مدرب كبير لقيادة الخضر باستثناء المخضرم ديل بوسكي، والبقية كلهم يملكون عقودا مع الأندية، وإذا سلمنا أن زطشي اختار ديل بوسكي فعليه تحويل ملفه إلى السطات العليا للبلاد لأن 730 مليار التي تركها روراوة في حساب الفاف لن تكفي يا معالي الوزير!.

الوزير يريد مدربا كبيرا للتأهل إلى مونديال 2022؟؟

أقر الوزير ولد علي أن الخضر بحاجة لمعجزة من أجل التأهل إلى مونديال روسيا 2018 وأن حظوظهم شبه منعدمة، وهنا الوزير محق إلى أبعد الحدود وأكد أنه يعرف جيدا الكرة لكنه في المقابل لا يزال يطالب بالتعاقد مع مدرب كبير من أجل التحضير لمونديال قطر 2022 والتأهل إلى كان 2019 بالكاميرون وهنا عاد الوزير إلى نقطة الصفر، وأكد أنه بعيد كل البعد عن كرة القدم، فالتأهل إلى الكان يمكننا تحقيقه بمضوي وبوغرارة وليس بجلب اسم كبير ينال راتبا بأضعاف راتب كل وزراء الجزائر مجتمعين.

نظرة زطشي للمدرب الجديد أكثر واقعية من الوزير

ما يطالب به الوزير ولد علي وما يرغب فيه رئيس الفاف مختلفان تماما، فزطشي يريد التعاقد مع مدرب يملك مشروعا ومتحمس للنجاح بمواصفات تجعله قادرا على إعادة الخضر إلى الواجهة وهؤلاء المدربون كثر وخاصة في إسبانيا إلا أنهم لا يملكون اسما كبيرا في عالم التدريب، فزطشي يدرك جيدا أن التأهل إلى كان 2019 لن يكون مشكلا مع المجموعة التي وقعنا فيها كما أن المونديال الثالث على التوالي ضاع لهذا لن يجلب مدربا ينال راتبا كبيرا مع غياب أهداف تساوي ما يتقاضاه.

هل منح زطشي الوزير ضمانات بأن المدرب الجديد سيكون كبيرا؟

في الأخير يمكن القول أن تصريحات وزير الشبيبة والرياضة لم تأت من العدم بل استند ربما لضمانات تلقاها من رئيس الفاف الذي كان هو وراء ظفره بهذا المنصب بأن المدرب الجديد للخضر سيكون اسما كبيرا وهو ما جعل الوزير في كل مرة يسأل عن مصير العارضة الفنية إلا وكانت إجابته أن الفاف لها الإمكانيات ما يخول لها جلب مدرب كبير يليق بالجزائر، أم أن الوزير يعرف جيدا أن منتخب الجزائر في الأصل ليس كبيرا والمدرب القادم سيكون بحجمه وفقط.

ب-بكوش