اليونايتد يجدد عقد جناحه

يتحدث شيخ المدربين رابح سعدان، في هذا الحوار الذي خص به يومية الخبر الرياضي عن مشروعه الفني الذي لم يتمكن من تجسيده مع روراوة بعد مونديال 2010، مشيرا بأنه مستعد ...