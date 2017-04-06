اليونايتد يجدد عقد جناحه
ارتباط طويل الأمد…
يبدو أن الصفقات الوازنة والنجوم الجاهزين ليس كل شيء يركز عليه مانشستر يونايتد، بل إن المسؤولين يعولون أيضًا على أبناء المدرسة المهوبين ويسعون للحفاظ عليهم لسنوات طويلة.
فقد أعلن النادي اليوم بشكل رسمي عن تمديد عقد الجناح الأيسر “جيسي لينغارد” لأربع سنوات إضافية أي لغاية 2021 مع إدراج خيار الاحتفاظ به لسنة أخرى.
ورغم أن ذو ال24 ربيعًا لا يشارك بشكل أساسي دائم مع كتيبة المدرب “جوزيه مورينيو”، إلا أنه يبدع حين يتم الاعتماد عليه لتطبيق نظام المداورة ويمنح حلولاً كثيرة بمهاراته وإمكانية لعبه في مراكز متعددة.
وقال اللاعب بهذه المناسبة “مانشستر مثل دائمًا جزءً مهمًا من حياتي، فأنا هنا منذ ال7 من عمري وأشعر بفخر كبير في كل مرة احمل فيها هذا القميص. لقد تمكنا خلال الموسم الحالي من الفوز بلقب مهم (كأس الرابطة) وأنا متحمس جدًا لمساعدة زملائي على الفوز بالمزيد. أود أن أشكر كذلك الجماهير على دعمها الدائم لي”
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