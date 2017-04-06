باتيستوتا: إنهم يقتلون ميسي

دعم المهاجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين جابرييل باتيستوتا قائد التانجو ليونيل ميسي بعد أن تلقى عقوبة الإيقاف لأربع مباريات من الفيفا. والمثير أن بعض الصحف والإعلاميين الأرجنتينيين اتهموا لاعب برشلونة بأنه تعمد شتم الحكم وتلقي العقوبة حتى لا يلعب في ملعب لاباث الصعب أمام بوليفيا.

وأضاف خلال أحد دوريات الجولف الخيرية قائلاً “لقد قتلوا ميسي. لو لم يرد القدوم إلى المنتخب لافتعل إصابة ما وبقي في إسبانيا”.

وتابع نجم فيورنتينا السابق متحدثًا عن منصب مدرب التانجو “سيميوني حتمًا سيكون مدربًا للمنتخب يومًا، ولكنه ينتظر أن تهدأ الأمور قليلاً”. وليس سيميوني المرشح الوحيد فهناك سامباولي الذي وصفه بالمدرب “الجيد” ولكنه لا يعرف ما إن كان يستطيع قيادة المنتخب.

وفي تصريح آخر لقناة TyC Sport أكد باتيستوتا أن مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغوايين يعجبه ولكنه “لا يقدم المستوى نفسه في المنتخب كما في أوروبا. إن كان على هيجوايين أن يرتاح، لماذا لا تعطى الفرصة لإيكاردي؟”

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