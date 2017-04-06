بارتوميو: ميسي يمثل التفوق في كل شيء!

لم يُفوت رئيس برشلونة «جوزيب ماريا بارتوميو» الفرصة من أجل الإشادة بنجم فريقه «ليونيل ميسي» عقب المُباراة الكبيرة جدًا التي بصم عليها أمام إشبيلية لحساب الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

لكن أداء البرغوث لم يكن السبب الوحيد الذي جعل رئيس البلاوجرانا يمتدح نجمه، بل إن احتفاله بالهدف الأول كان السبب الأول في ذلك.

إذ أن ليو قام بحركة الشجعان، وذلك في دعم منه لمشروع بناء مركز لعلاج سرطان الأطفال، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا في الأوساط الكتلونية.

بارتوميو نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، وأرفق بها صورة لاحتفال ميسي، ثم كتب «ميسي يُمثل التفوق داخل وخارج أرضية الملعب»

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