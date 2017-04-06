بطل فضيحة رشوة برشلونة : البرصا “لم يحترم ميثاق الشرف” في الفوز علينا 12-0

قال مدرب فريق إلدينسي فيليبو فيتو دي بييرو أنه يلوم فريق برشلونة الرديف “برشلونة ب” لرفضه وقف التهديف في الفوز الكبير على فريقه بنتيجة 12-0.

حيث قال في تصريحات لإذاعة كادينا كوب : “لاعبو برشلونة لم يحترموا مدونة الشرف بين الأندية، في الواقع، طلب لاعبونا على مقاعد البدلاء برشلونة بوقف التهديف و لكن لاعبي برشلونة كانوا يقولون لنا : نحن آسفون، لا يمكننا ذلك”.

وكان أحد لاعبي فريق إلدينسي ويدعي شيخ سعد قد كتب مؤخرا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك بعض لاعبي فريقه تلقوا رشوة من أجل تفويت المباراة لصالح برشلونة، وأنه تشاجر معهم قبل المباراة في غرفة خلع الملابس.

وفي هذا الصدد نفى دي بييرو والمدير العام نوبيل كابواني ارتكاب مخالفات وسط ادعاءات بمشاركتهما في التلاعب بنتائج المباريات، وكان الاثنان من بين خمسة اشخاص اعتقلتهم الشرطة الاسبانية مؤخرا للتحقيق، وقد اطلق سراحهم امس الأربعاء لكنهما واجها تهم “الفساد” و “الانتماء الى جماعة اجرامية منظمة”.

وقال كابواني : “أنا بريء لأنني لم أفعل شيئا خاطئا، من يعرفني ويربطني بالمافيا أو ندرانجيتا (الجريمة المنظمة في كالابريا إيطاليا) لا يفهم المافيا أو ندرانجيتا، أستطيع أن أؤكد لكم”.

وأضاف : “إذا كان لدي علاقة مع المافيا أو ندرانجيتا، أليس من المفترض أنه كان يتم اعتقالي من قبل في إيطاليا؟ في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا خاطئا”.