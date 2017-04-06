بونجاح: “تشافي لاعب رائع وسأنهي مشواري في النجم”

استضافت قناة “بي إن سبورت” العربية لاعب الخضر ونادي السد بغداد بونجاح للحديث عن أمور ناديه ومستقبله الكروي، بغداد أكد أنه مرتاح كثيرا في قطر وفي ناديه آملا أنه يحقق نهاية الموسم كل الألقاب الفردية والجماعية التي يلعب عليها الفريق، بغداد تكلم أيضا عن زملائه اللاعبين، حيث كشف انبهاره بلاعب البارصا السابق تشافي هرنانداز، حيث كشف أنه لاعب متواضع كثيرا وليس متكبر كما أنه يعتبر قائد حقيقي فوق الملعب وخارجه باحتضانه ومساعدته لكل اللاعبين.

“عشت أياما رائعة في النجم وأحلم بالعودة إليه”

بغداد وبعد أن تكلم عن فريقه الحالي وزملائه عاد بالذاكرة للمواسم السابقة، حيث أكد أنه سعيد كثيرا بالفرق التي لعب لها والتي فتحت له أبواب الوصول إلى قطر، بغداد وضع تحت الضغط حين طلب منه اختيار فريق واحد من الفرق التي لعب لها سابقا يميل له قلبه وهنا كشف أنه النجم الساحلي التونسي، وليس فريقا آخر لأنه عاش أياما رائعة هناك حتى أنه تمنى العودة لتونس ولما لا إنهاء مسيرته الكروية هناك .

بورقعة-ع