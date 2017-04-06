بيولي غير قلق من شائعات كونتي

أنا مدرب الإنتر..

أكد مدرب فريق الإنتر ستيفانو بيولي أنه يشعر بالراحة كمدرب للنيراتزوري وذلك رغم انتهاء آمال الإنتر فعليًا بنسبة كبيرة في التأهل لدوري الأبطال بعد الخسارة على ملعبه أمام سامبدوريا يوم الاثنين 1-2 في الجولة السابقة من السيري آ.

قال بيولي لتوب كالتشيو “سنقوم بتقييم وضعنا في نهاية الموسم، حققنا نسبة ممتازة من النقاط في المباريات التي لعبناها منذ وصولي إلى هنا، هذا يعني أننا نقوم بعملٍ جيد”.

أكمل “هزيمة يوم الاثنين لم تكن مستحقة وهبطت من حماسنا، لكن علينا العودة للمسار الصحيح وإنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن حتى نتمكن من العمل بشكل أفضل نحو المستقبل”.

وعن ربط أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي بالقدوم إلى النيراتزوري في الصيف قال “أشعر بأنني مدرب للإنتر، ومع الإنتر أريد أن تكون هذه نقطة انطلاق، وهذا سيكون إنجازًا بحد ذاته، أنا مُركز ولدي دوافع، طوال حياتي المهنية بذلت الجهد والعرف وسأستمر في مواصلة ما يجب عليّ القيام به”.

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