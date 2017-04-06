تربص ثاني للمنتخب الأولمبي الأسبوع القادم

اختتم أمس التربص الأول للمنتخب الأولمبي بمركز سيدي موسى وتحت قيادة المدير الفني الوطني توفيق قريشي بعد أن دام ثلاثة أيام وانتهى بمباراة ودية أمام الفريق الثاني لنادي بارادو في انتظار برمجة ثلاثة تربصات أخرى قبل السفر يوم 5 ماي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو من أجل المشاركة في دورة التضامن الإسلامية بين 11 و22 ماي، ومن المنتظر أن يتم برمجة ثلاثة تربصات بداية قبل السفر سيكون أولها الأسبوع القادم بمشاركة عدد آخر من اللاعبين.

قريشي سيستدعي لاعبين جددا والإبقاء على المتألقين في التربص الأول

بعد أن وجه الدعوة لسبعة وعشرين لاعبا للمشاركة في التربص الأول سيقوم المدير الفني الوطني باستدعاء عدد آخر من اللاعبين للتربص الثاني المبرمج الأسبوع القادم مع الإبقاء على اللاعبين الذين نالوا الثقة في التربص الأول من أجل الشروع في عملية غربلة التعداد وإعداد القائمة النهائية، التي ستشكل المنتخب الأولمبي الذي سيكون الهدف الأول له هو التأهل إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

الفاف مطالبة بالإسراع في التعاقد مع مدرب وقريشي لا يمكنه الاشراف على كل المنتخبات

رغم أن رئيس الفاف خير الدين زطشي المنشغل حاليا بالبحث عن مدرب للمنتخب الأول وخلال زيارته لسيدي موسى منح المدير الفني الوطني كامل الصلاحيات في الإشراف على المنتخبات الوطنية من المنتخب المحلي، الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة الذي سيشرع في تكوينه الشهر الجاري، إلا أن زطشي يبقى مطالبا بالإسراع في التعاقد مع مدرب لكل منتخب لأن قريشي وطاقمه الحالي لا يمكنهم بتحمل مسؤولية كل هذه المنتخبات، خاصة أنها في طور التكوين وكل منتخب يتطلب اهتماما خاص بها وليس اسنادها كلها لقريشي ومن بعدها يتحمل مسؤولية الإخفاق إن حصل.

كان عليه تكليف نائبيه بالبحث عن مدربين لهذه المنتخبات

قبل أن يستلم زطشي رئاسة الفاف أكد أنه سيعيد الهيبة للاعب المحلي، لكن لحد الآن هو منشغل بمدرب المنتخب الأول الذي يبقى أولوية، لكن زطشي لا يعمل بمفرده ويملك مكتبا كاملا بجانبه ووجب عليه تكليف على الأقل نائبيه بالاهتمام بالمنتخب المحلي والأولمبي والبحث لهما عن مدرب وتحميله كل المسؤولية في بناء منتخبين تنافسيين، فالمنتخب المحلي أيضا ينتظره رهان قوي شهر أوت في تصفيات شان كينيا 2018 أمام المنتخب الليبي وهو لم يخرج بعد للعلن باستثناء برمجة تربصين للانتقاء من قبل قريشي.

ب-بكوش