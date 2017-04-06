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تقارير ايطالية.. تشيلسي يحسم صفقة هداف البريمييرليغ بـ70 مليون استرليني

تقارير ايطالية.. تشيلسي يحسم صفقة هداف البريمييرليغ بـ70 مليون استرليني

By admin
6 أبريل، 2017
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اقترب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، من اتخاذ تجربة جديدة بمسيرته في الدوري الانجليزي، بالرحيل عن صفوف إيفرتون والانتقال لتشيلسي الصيف القادم.

وكان لوكاكو قد أكد مطلع هذا الشهر أنه حسم موقفه بعدم التجديد مع إيفرتون، لرغبته في خوض تحدي جديد مع نادي ينافس على دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة “سكاي” الإيطالية فإن تشيلسي حسم صفقة المهاجم المتألق هذا الموسم بمبلغ تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي رغبة أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي في ضم لوكاكو، تحسبا لرحيل الأسباني دييغو كوستا، وتنهي اهتمام البلوز في ضم ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد.

جدير بالذكر أن لوكاكو حاليا يعتبر هداف الدوري الانجليزي بـ21 هدف في 31 مباراة مع إيفرتون.

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