دي روسي يستعد لتمديد عقده مع روما

اشارت تقارير صحفية ايطالية إلي استعداد قائد روما دانيل دي روسي لرفض عرض رسمي من نادي نيويورك سيتي الامريكي في الصيف المقبل.

ذكر موقع فوتبول ايطاليا أن قائد روما دي روسي البالغ من العمر 33 عاماً يستعد لرفض عرض من نيويورك سيتي من أجل تمديد عقده مع فريقه لمدة موسم واحد علي الاقل.

واشار الموقع إلي أن هناك العديد من التقارير ربطت انتقال دي روسي إلي الدوري الامريكي إلا أن إدارة روما اقنعت اللاعب بالبقاء وتمديد عقده.

يذكر أن دي روسي سنتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.