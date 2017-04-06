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راموس يمنح موراتا لقبًا جديدًا

راموس يمنح موراتا لقبًا جديدًا

By admin
6 أبريل، 2017
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شهدت مُباراة ريال مدريد أمام ليجانيس ليلة الأربعاء تألقًا كبيرًا لمهاجم الفريق الملكي ألفارو مورتا والذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف جعلوا منه أول لاعب إسباني يقوم بالأمر بقميص الميرنجي منذ سنة 2009.

وكما جرت العادة بعد تسجيل لاعب ما للهاتريك، احتفظ موراتا بكرة المُباراة قبل أن يوقع عليها كل زملائه من أجل تركها للذكرى، فكان توقيع سيرخيو راموس هو الأكثر إثارة للانتباه.

فاللاعب الأندلسي هنأ زميله بطريقة خاصة، قبل أن يطلق عليه لقبًا جديدًا، فكتب على الكرة «هنيئًا يا موراتوسكي، فلتسجل أكثر بكثير من ذلك. صديقك الذي يحبك»

مارسيلو هنّأ موراتا بدوره وكتب على الكرة «قبلة من القلب»، وهي كلمات تدل على الأجواء المميزة التي يعيشها لاعبو الفريق الملكي داخل غرفة الملابس.

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