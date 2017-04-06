الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالمنتخب الوطنيملاعب العالم
راييفاتس مرشح لتدريب منتخبات تايلاند وكوريا الجنوبية

راييفاتس مرشح لتدريب منتخبات تايلاند وكوريا الجنوبية

By admin
6 أبريل، 2017
298
0
Share:

كشفت تقارير إعلامية صربية أن المدرب الأسبق للمنتخب الوطني ميلوفان راييفاتس مرشح بقوة لتدريب أحد المنتخبات الأسيوية، صحيفة “نوفوستي” الصربية قالت يوم أمس أن راييفاتس تلقى اتصالات من منتخب كوريا الجنوبية الذي يلعب ورقة التأهل لكأس العالم وكذا المنتخب التايلاندي الذي ودع قبل أسبوع آخر أمل له للمرور لروسيا 2018 ، ويوجد راييفاتس من دون عمل منذ رحيله عن المنتخب نهاية العام الماضي رغم تلقيه لعدة اتصالات من منتخبات وأندية، في ذات السياق أدلى راييفاتس بتصريحات لاحقا أكد فيها صحة الاتصالات وقال أن عروضا من طرف تايلاندا وخاصة كرويا الجنوبية لا ترفض وسيقوم بدراستها بشكل جيد .

الموضوع السابق

مشجع نابولي يقتحم الملعب لمهاجمة “الخائن” هيغواين ...

الموضوع التالي

مجاني يصاب ويتدرب على انفراد

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017