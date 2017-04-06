رسمياً – مدافع دورتموند البولندي يجدد تعاقده مع الفريق

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تجديد عقده مع المدافع الدولي البولندي لوكاس بيشتشيك والذي يتميز في مركز الظهير الأيمن للفريق.

وأفادت صحيفة أس الإسبانية أن اللاعب الذي انتقل إلى صفوف دورتموند في عام 2010 من قبل نادي هيرتا برلين قد وقع على عقده مدته عامين.

بيشتشيك يبلغ من العمر حالياً 31 عاماً وكان لديه عقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري ولكن بالاتفاق مع إدارة بوروسيا قرر التجديد.

وقال لوكاس في تصريحات صحفية: أنا سعيد جداً لتلك الثقة التي امتلكها داخل بوروسيا دورتموند ، وفخور للتواجد لعامين آخرين مع تلك الجماهير الرائعة للفريق.