رونالدو: كل موسم أتطور في شيء ما!

اعترف نجم ريال مدريد «كريستيانو رونالدو» بأنه يتطور باستمرار مع مرور المواسم، حيث أكّد أنه يعمل جاهدًا من أجل اكتساب مهارات جديدة أو الظهور بلياقة بدنية أفضل من السنة التي سبقتها، وهو ما يُمكنه من الظهور بمستويات مميزة جعلته يفوز بالكرة الذهبية في أربع مناسبات.

ففي حديث لـOMNISPORT، قال النجم البرتغالي «في كل موسم أحاول أن أتطور في شيء ما. أحسن من عضلاتي، تسديداتي أصبحت أفضل بكثير وأراواغ الخصوم بشكل أفضل. هدفي هو مواصلة التطور»

أما عن ارتدائه القميص رقم 7 لأول مرة في مسيرته «السير فيرجيسون توجه نحوي وقال لي “اسمع، أريدك أن ترتدي الرقم 7”. الأمر فاجأني كثيرًا لأنني أعلم أن لاعبين كبار ارتدوا الرقم قبلي. قبلت التحدي، والأمر كان رائعًا بالنسبة لي وجعلني أكثر مسؤولية»

وأنهى حديثه «كل شيء تغير في حياتي الاحترافية بعد ارتداء ذلك الرقم. بالنسبة لشاب في عمر الـ18 سنة، ارتداء ذلك الرقم رافق بداية نجاحات كبيرة في مسيرتي، ولا شك أنها كانت إحدى أفضل اللحظات التي عشتها في الملاعب حتى الآن. السير فيرجيسون كان مثل والدي، وتعلمت منه الكثير»

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