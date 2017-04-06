زكريا بولحية: ” محرز هو مثلي الأعلى وأتمنى أن أصبح مثله يوما”

يبدو أن الأضواء قد سلطت فعلا على الموهبة الجزائري زكريا بولحية المهاجم الشاب لنادي أتليتيكو مدريد، بولحية أكد يوم أمس أنه يطمح ليكون لاعبا كبيرا وليؤكد جزائريته اختار لاعبا في الفريق الوطني قال أنه مثله الأعلى وقال: “بالنسبة لي رياض محرز هو مثلي الأعلى أتمنى أن أصبح مثله يوما ما” ويعتبر بولحية من أبزر المواهب الجزائرية الصاعدة، حيث تدرج بين فرق هوراكان وليفانتي قبل الانتقال لأتليتيكو مدريد .

لم يشارك في لقاء ريال سوسييداد واكتفى بالدكة

كان دييغو سيميوني مدرب نادي أتليتيكو مدريد قد وجه الدعوة لزكريا ضمن أرمادة من نجوم الفريق كتشجيع له وذلك للتواجد في لقاء ريال سوسييداد الذي جرى سهرة السبت، بولحية كان يمني النفس بظهور أول مع الفريق الأول لكن التقني الأرجنتيني فضل الاحتفاظ به على الدكة ولم يقم بإقحامه كبديل، ويأمل ابن مدينة عين تموشنت في الظهور مجددا في الموسم الحالي وهو أمر يبدو متاحا له نظرا لتألقه الكبير مع الفريق الثاني.

هل يملك بولحية فرصة للالتحاق بالخضر أم أن سياسة زطشي ستمنعه؟

ظهور أي موهبة صاعدة مع الفرق الأولى في أوروبا ارتبط دائما برغبة الاتحادية السابقة لكرة القدم بضمه للمنتخب، بولحية سيعمل أولا على ضمان مكان له مع الفريق الأول قبل أن يطمح للعب للمنتخب، لكن هذا قد لا يتاح له مع سياسة الفاف الجديدة ورئيسها زطشي، هذا الأخير قالها بملء فمه أنه ينوي الاعتماد على المنتوج المحلي ولن ينتدب أي لاعب من الخارج، إلا إذا كان “خارقا للعادة” أي أن على بولحية ضمان مكان أساسي في واحد من أقوى فرق العالم من أجل اللعب للخضر وهو أمر إن حدث سيدفعه ربما للعب لإسبانيا ولن يفضل الجزائر وقتها .

بورقعة-ع