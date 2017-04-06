زيدان: أنا أتفهم خاميس

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أنه يتفهم ردة فعل لاعبه خاميس رودريجيز بعد تغييره خلال مباراة الفريق أمام ليجانيس ضمن الليجا الإسبانية والتي انتهت بفوز الميرينجي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مشيرًا إلى أهمية اللاعب الكولومبي في الفريق كسائر اللاعبين.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد المباراة “أنا أحاول فعل ما هو جيد للفريق ولكني أتفهم أن يكون غاضبًا. خاميس مهمة بالنسبة لي مثل البقية وسيبقى مهمًا عندي وعند الجميع. لم نتحدث في غرفة تبديل الملابس ولكن الأمر عاديّ أن يرغب في لعب 90 دقيقة حينما يخرج من الملعب”.

وتابع قائلاً “إنها أمور تقع، ليس لديّ شيء ضد خاميس. إنه لاعب هجوميّ وأول من يجب تغييرهم هم اللاعبون الهجوميون لأنهم يعملون كثيرًا. أنا سعيد بما يقوم به خاميس. أن أغيره فيغضب هو أمر عادي ولكن ليس هناك شيء. أحب أن أقول لكم إن هناك شيء ضد بعضنا ولكن هذا غير صحيح”.

وأنهى زيدان تصريحه بالإشارة إلى أن نظام المداورة لا يعني انخفاض المستوى بل هو جيد في رأيه لأنه لا يعتمد على 12 أو 13 لاعبًا بل على الفريق ككل.، مشيدًا باللاعب أسينسيو الذي صعب مهمة اختيار التشكيلة عليه ومشددًا على أهمية المباريات القادمة وخاصة أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ.

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