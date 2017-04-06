زيكو يحرج ميسي “دوليا” بسبب تألق نيمار ورونالدو

أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو تعجبه الشديد من عدم فوز مواطنه نيمار دا سيلفا بجائزة الكرة الذهبية على ما يقدمه من أداء فني مميز مع فريقه ومنتخب بلاده.

وقال زيكو في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالوني: اعتقد أن نيمار يجب أن يكون قد حصل على الكرة الذهبية ، فهو على المستوى الدولي أفضل من ميسي.

وتابع: في النسخة السابقة الجائزة كانت مستحق لكريستيانو رونالدو فهو قد حصل على دوري الأبطال و كأس الأمم الأوروبية ولكن نيمار كان يستطيع الحصول عليها.

وأنهى تصريحاته: أرى أن نيمار يلعب أفضل مع منتخب البرازيل بعد ابتعاده عن شارة القيادة وأصبح يتمتع بمرونة كبيرة على أرض الملعب وتخلى عن القلق والتوتر.