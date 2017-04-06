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ساؤول يهدد الريال قبل معركة البرنابيو

ساؤول يهدد الريال قبل معركة البرنابيو

By admin
6 أبريل، 2017
2026
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وجه اللاعب الدولي الإسباني ساؤول نيغويز لاعب وسط نادي أتليتكو مدريد رسالة تهديدة لنادي ريال مدريد قبل معركة سانتياغو برنابيو في بطولة الدوري.
وقال في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: تلك المباراة نعتبرها مثل النهائي ، فالديربي بالنسبة لنا هو مواجهة خاصة ، والجماهير تريد أن يفوز الفريق دائماً ، وسنبحث عنه.
وتابع: لدينا شغف كبير وطموح لتكون الثلاث نقاط في حوزتنا في نهاية اللقاء مثلما نفعل في الفترة السابقة في بطولة الدوري.
وأنهى تصريحاته: التركيز سيكون هدفنا لحسم المواجهة ، وتقديم أداء جيد لتستمتع الجماهير بالمباراة.
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