ساؤول يهدد الريال قبل معركة البرنابيو

وجه اللاعب الدولي الإسباني ساؤول نيغويز لاعب وسط نادي أتليتكو مدريد رسالة تهديدة لنادي ريال مدريد قبل معركة سانتياغو برنابيو في بطولة الدوري.

وقال في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: تلك المباراة نعتبرها مثل النهائي ، فالديربي بالنسبة لنا هو مواجهة خاصة ، والجماهير تريد أن يفوز الفريق دائماً ، وسنبحث عنه.

وتابع: لدينا شغف كبير وطموح لتكون الثلاث نقاط في حوزتنا في نهاية اللقاء مثلما نفعل في الفترة السابقة في بطولة الدوري.

وأنهى تصريحاته: التركيز سيكون هدفنا لحسم المواجهة ، وتقديم أداء جيد لتستمتع الجماهير بالمباراة.