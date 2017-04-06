سليماني اختير ثالث أحسن لاعب أمام سندرلاند

أبدى “غريغ شيكسبير” مدرب ليستر سيتي رضاه التام عن المستوى الذي قدمه الدولي الجزائري إسلام سليماني عبد دخوله بديلا سهرة الثلاثاء في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي سندرلاند ضمن الدوري، إسلام كان قد دخل بديلا وفتح باب التسجيل براسية محكمة وقاد فريقه لتحقيق فوز ثمين أبعده عن مراكز الهبوط وقربه بالمقابل من مراكز الوسط، شيكسبير قال أن إسلام أدى ما طلب منه وقدم الإضافة المرجوة بعد أن فكك دفاعات الفريق الخصم .

إسلام نال إشادة واسعة وتوقعات بعودته القوية قريبا

مباشرة عبد عودته للتسجيل بعد غياب امتد لأربعة أشهر تقريبا نال الجزائري نصيبا من المديح، فبغض النظر عن مدربه شكسبير الذي كال له المديح أشادت أيضا وسائل إعلام إنجليزية كثيرا بإسلام وبمساهمته في فوز فريقه، الصحافة الإنجليزية قالت أن مصادر الخطر في الفريق باتت متنوعة بين كل لاعبي الهجوم وحتى القادمين من الدكة، موقع “هو سكورد” من جهته نصّب إسلام ثالث أحسن لاعب في لقاء فريقه الأخير رغم دخوله كبديل وحتى أحسن من محرز الذي قدم مستوى جد مقبول.

يأمل في استعادة مكانه ضد إيفرتون يوم الأحد

كما يعلم الجميع فإن إسلام حاول كثيرا في اللقاءات الماضية استعادة مكانه لكنه اصطدم في كل مرة بخيارات مدربه الذي فضل دائما الياباني أوكازاكي، لكن مع تألق إسلام في اللقاء الماضي وتراجع مستوى الياباني الذي لم يسجل هو الآخر في آخر أربعة لقاءات فإن الكفة قد تميل للدولي الجزائري، ليستر سيكون أمام أصعب تحد منذ تولي شكسبير العارضة الفنية حين يلاقي إيفرتون في ملعبه غوديسون بارك وفي حال تألق إسلام وقاد فريقه لتحقيق الفوز فإنه ومن دون شك سيحافظ على مكانه لنهاية الموسم التي باتت قريبا .

الحديث عن رحيله مازال متواصلا ومرسيليا يرغب في ضمه

بالحديث عن سليماني فإن الصحافة الإنجليزية مازالت تتكلم عن إمكانية رحيله عطفا على موسمه السيئ، الهدف الذي سجله إسلام في لقاء سندرلاند قبل يومين لم يكن له أي تأثير على ما يبدو، حيث ما زالت التقارير تتكلم عن إمكانية رحيله وتتكلم أيضا عن وجهاته المقبلة، مرسيليا الفرنسي وبعد أن ضخت الإدارة الجديد في خزينته مئات الملايين يبدو عازما على تدعيم صفوفه بلاعبين كبار وبمبالغ كبيرة وقد وضع الدولي الجزائري ضمن مخططاته، إسلام سبق له وارتبط بنادي مرسيليا منذ كان في نادي سبورتينغ ويبدو أن إدارة النادي الفرنسي ترغب في الاستثمار في وضعه الحالي من أجل إغرائه بالانتقال الصيف المقبل .

بورقعة -ع