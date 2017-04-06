عاجل: إصابة ليفاندوفسكي تزيد معاناة البايرن

تعرض لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي لإصابة جعلته يضطر لمغادرة تدريبات فريقه صباح اليوم ما يجعل مشاركته في مباريات الفريق المهمة خلال شهر أبريل محل شك.

فبعد أربعين دقيقة من التدريبات شعر المهاجم البولندي بألم في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن ما جعله يغادر ملاعب تدريبات النادي البافاري بعد حديث مقتضب مع مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومازالت الفحوصات الطبية لم تجر بعد لليفاندوفسكي ولكنه غادر بوجه متجهم قلق حسب الصور الملتقطة له من طرف الصحافة.

ومع أن الإصابة قد لا تكون خطرة إلاّ أنها قد تمنعه من المشاركة في مباراة الفريق أمام بروسيا دورتموند بعد يومين ضمن الدوري الألماني، وتبقى مشاركته أمام ريال مدريد ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا محل شك إلى حين صدور نتائج الفحوصات.

جدير بالذكر أن إصابة ليفاندوفسكي ليست هي الوحيدة في صفوف بايرن ميونيخ، بل الحارس نوير اضطر للخضوع لعملية جراحية لقدمه ويحاول الضغط على نفسه للوصول إلى مباراة ريال مدريد، كما أن كلا من مولر ودوجلاس كوستا يعانيان من الإصابة ما يثير الكثير من الشكوك خاصة بانضمام ليفاندوفسكي إلى مستشفى النادي البافاري.

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