غزال يشارك كأساسي ويظهر بمستوى متوسط

عاد لاعب الخضر رشيد غزال ليسجل ظهوره كأساسي في تشكيلة ناديه ليون بعد غياب، حيث فضل المدرب برونو جينيزيو منحه الفرصة من جديد وذلك في لقاء ليون ضد ماتز، غزال لعب لغاية الدقيقة الـ77 وخرج بديلا وقدم في الدقائق التي لعبها مستوى متوسطا لأبعد الحدود، اللقاء انتهى بفوز ليون بثلاثية من دون رد (النتيجة كانت تشير لتفوق ليون بهدف عند خروج غزال) وهو ما سمح لرفقاء رشيد بتعزيز مركزهم الرابع والابتعاد بسبع نقاط عن الملاحق مرسيليا ما يعني وبنسبة كبيرة ضمانهم لمركز في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تلقى انتقادات لاذعة قبل، أثناء وبعد اللقاء

أنصار ليون كرهوا غزال على ما يبدو، حيث تلقى الجزائري انتقادات لاذعة بعد إعلان تواجده في التشكيلة الرسمية، أنصار ليون هاجموا مدرب ليون بشدة وطالبوا بضرورة نزع اسم غزال لأنه لاعب سيء ولأنه خان الفريق أيضا، الآراء لم تتغير مع بداية اللقاء، حيث كان غزال المستهدف الوحيد بما أنه لم يحمل أي إضافة، الدقيقة الـ77 كانت موعد خروج غزال بديلا وهنا واصل أنصار ليون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على الجزائري، الذي لا يستحق بحسبهم مكانا في ليون، خروج غزال بات أكثر من ملح لأنه لم يعد يملك مكانا لا في التشكيلة بسبب تراجع مستواه ولا في قلوب الأنصار أيضا.

حتى تجديده في ليون إن حدث لن يخدمه

ما يعشيه غزال في الوقت الحالي مع أنصار النادي وكذلك مستواه الذي تراجع كثيرا بسبب ضغط الإدارة والجماهير، سيجعله يقرر الرحيل نحو ناد آخر يفتح أبواب التألق من جديد، فحتى إن بقي غزال في ليون وقبل بتجديد عقده فإنه سيقدم على خطوة ستكلفه الكثير وسيخسر قيمته ومستواه، لأن الأنصار لم يعودوا يحبونه وسيواصلون التأثير عليه الموسم القادم، لهذا فاختيار وجهة أخرى سيكون الحل الأمثل له والأحسن هي مغادرة البطولة الفرنسية بأكملها.

ب-بكوش