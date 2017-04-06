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غيغز يكشف أسباب تراجع يونايتد واحتياجات الفرق الإنجليزية للتتويج بدوري الأبطال

غيغز يكشف أسباب تراجع يونايتد واحتياجات الفرق الإنجليزية للتتويج بدوري الأبطال

By admin
6 أبريل، 2017
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كشف الويلزي راين غيغز عن أسباب تراجع فريق مانشستر يونايتد، الذي يمر بفترة اهتزاز كبيرة في النتائج، لم تتحسن نسبيًا سوى مؤخرًا بإنسجام عناصر الفريق مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

جاء هذا في تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بجولة كأس دوري أبطال أوروبا في مصر.

وقال غيغز: “تشيلسي فريق رائع، عندما يٌهزم يقوم، لذلك فوز الأمس كان عظيمًا، والفرق الإنجليزية في حاجة للاعبين متميزين للفوز بدوري أبطال أوروبا، فهم دومًا ما يملكوا لاعب أو أثنين مميزين وهذا لا يستطيع أن يمنحك بطولة”.

وعن مانشستر يونايتد: “بالطبع هناك بعض فترات التحول، الآن يوجد مدير فني جيد ومتميز ولكن الأمور ستستغرق وقتا، فترات الانتقال أمر طبيعي للفرق الكبرى، لابد أن يملك المشجعين الصبح الكافي، من أجل العودة للقمة من جديد”.

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