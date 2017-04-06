غيغز يكشف عن موقفه من تدريب منتخب مصر..وفرص المنافسة في دوري الأبطال

كشف الويلزي ريان غيغز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موقفه من تدريب منتخب مصر أو نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص لجولة كأس دوري أبطال أوروبا في مصر.

كما تحدث غيغز خلال المؤتمر عن فرص الفرق المنافسة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وقدرتها على حصد اللقب.

وقال غيغز في تصريحاته: “لا يمكنني تحديد إمكانية تدريب أي نادي أو دولة في الوقت الحالي، لكن أولًا يجب أن أتحدث معهم ليتعرفوا على سياستي.”

وأضاف: “أرسنال كان يمتلك لاعبين عظماء أمثال تييري هنري، ويجب على إدارة الفريق أن تحتفظ بخدمات أرسين فينجر حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.”

وتابع متحدثًا عن دوري الأبطال فقال: “بايرن ميونخ أحد أقوى الفرق في البطولة، ومهما تعثر فإنه يعود أقوى.”