فيليبي لويس يُغري زميله لرفض ريال مدريد

حث ظهير أتلتيكو مدريد «فيليبي لويس» زميله المُعار لألافيس «تيو هيرنانديز» على عدم الاهتمام بالعروض المقدمة له والعودة للأتلتي بعد انتهاء إعارته، واعدًا إياه بأن المنافسة بينهما ستكون شريفة ومؤكدًا أنهما سيعملان معًا من أجل ضمان مُستقبل الفريق المدريدي.

وعلّق لويس فيليبي الذي سجل هدفين لأتلتيكو مدريد في آخر مباراتين على مباراة الديربي التي ستجمع فريقه بريال مدريد نهاية الأسبوع الحالي، حيث أكّد أن فريقه سيصل في أفضل حالة ممكنة.

ففي حديث نشرته صحيفة ماركا، قال الظهير البرازيلي «سنصل لمُباراة ريال مدريد بثقة عالية. أعتقد أن المُباراة جاءت في أفضل فترة ممكنة بالنسبة لنا. سنرى ما سيحصل في اللقاء، لكننا سنسعى للفوز بلا شك»

وعن هدفيه أمام ريال سوسيداد وملقة «مهمتي ليست التسجيل، ولا يُمكن للجماهير التعود علي كهداف. من الأفضل أن يُسجل المهاجمون»

أما عن ثيو هيرنانديز الذي يثير اهتمام مجموعة من كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد الذي يريد فسخ عقده مع الأتلتي ودفع الشرط الجزائي الذي تصل قيمته لـ24 مليون يورو «سأكون سعيدًا جدًا بعودته لأتلتيكو مدريد. أعده بأن المنافسة بيننا ستكون شريفة وسنتطور معًا. إنه لاعب كبير، ولقد أظهر ذلك مع ألافيس وأتمنى أن يعود معنا. أريد أن أعمل معه، وعندما سأعتزل بعد 10 سنوات، سأترك مركز الظهير الأيسر بين أيدٍ أمينة»

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