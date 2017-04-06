كروس: زيدان غيّر أشياءً كثيرة..أعشق العمل معه

أشاد النجم الألماني «توني كروس» بالعمل الكبير الذي يقوم به مُدربه «زين الدين زيدان» في ريال مدريد، حيث أكّد أنه غيّر أشياءً كثيرة منذ إمساكه بزمام الأمور في القلعة البيضاء قبل 15 شهرًا.

واعترف كروس بأن طريقة لعب زيزو تتوافق تمامًا مع أسلوبه، قبل أن يُشدد على أهمية الأجواء التي خلقها داخل غرفة الملابس.

ففي حديث لموقع اليويفا، قال كروس «لا شك أنني أشعر بنفسي في وضع جيد جدًا مع زيدان. لقد كان له أثر كبير على الفريق منذ أن أصبح مدربًا قبل 15 شهرًا. الأمور كانت معقدة جدًا عند وصوله سواءً في الفريق أو في النادي، لكنه غير الأمور»

ثم استطرد «لقد قام ببداية رائعة وجعل الأجواء داخل غرفة الملابس مميزة جدًا، ثم بدأنا نسير في اتجاه مغاير تمامًا للسابق. أعشق العمل معه، وعلاقتي به مميزة جدًا. نحن نفكر بنفس الطريقة، كما أني أشعر بأنني مهم داخل المجموعة»