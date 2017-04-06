كوستا مهدد بالغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس أن المهاجم الإسباني دييغو كوستا أصبح تحت طائلة الإيقاف ، وذلك بعد التصرف العنيف الذي قام به خلال أمس الأربعاء بين فريقه تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصور تدخل كوستا بقوة على قائد السيتي فنيسنت كومباني خلال كرة مشتركة بالدقيقة 70 ، وكان التدخل عنيفا وبدا أنه مقصود ، خاصة أن قدمي كوستا كانتا مرتفعتين بشكل واضح، وهو ما يهدد بإيقافه عددا مهما من المباريات.

وتحدث الحكم السابق الشهير ” هوارد ويب ” عن اللقطة معتبرا أن تقرير الحكم سيكون حاسما في قرار إيقاف كوستا، ففي حال دوَّن حكم اللقاء مايك دين الحادثة لن يتم إيقاف اللاعب، أما في حال كانت اللقطة من خلف ظهره ولم يشاهدها أو يدونها في التقرير فإن لقطات الفيديو ستستخدم وبالتالي قد يتعرض كوستا للإيقاف 3 مباريات مقبلة.

وفي حال تم إيقاف كوستا لثلاث مباريات فإنه سيتغيب عن مواجهات مهمة لفريقه في مشوار الفوز باللقب، وهي: بورنموث، مانشستر يونايتد، وساوثهامبتون.