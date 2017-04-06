ليفاندوفسكي يرد على الصحافة المدريدية

خرج مُهاجم بايرن ميونيخ البولندي «روبيرت ليفاندوفسكي» ليضرب عرض الحائط كل الإشاعات التي روجت لها بعض الصحف المقربة من ريال مدريد بخصوص إصابته، حيث أكّد أن إصابته ليست خطيرة، وأنه سيكون جاهزًا لخوض مُباراتي ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة أجبرته على مغادرة تدريبات فريقه صباح اليوم، وهو ما جعل مشاركته في المباريات المقبلة في شهر أبريل الحالي محط شك كبير.

لكن اللاعب لم يتأخر في الخروج عن صمته وتوضيح خطورة إصابته، حيث كتب في تغريدة «كل شيء على ما يُرام. سأكون جاهزًا»

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