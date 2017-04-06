مارادونا يهدد بمقاضاة شركة يابانية بسبب ظهوره في “بيس”

هدد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا شركة كونامي اليابانية لألعاب الفيديو جيم بسبب استخدامهم صورته في اللعبة الشهيرة برو إفولوشن سوكر “بيس 2017” دون الحصول على موافقته المسبقة.

من ناحيتها قامت كونامي بنفي هذه المزاعم، مؤكدة أن “شركتهم تستخدم اللاعب بشكل مناسب”، وأنه كان ضمن حقوقهم استخدام صورته، وهو ما زاد من من غضب مارادونا.

وقال مارادونا على حسابه بموقع فيسبوك : “الآن كونامي يقولون علنا ​​أن برشلونة منحهم الحق في استخدام صورتي! ، كيف يمكن التلاعب بالفريق الوطني الأرجنتيني لاستخدامه من خلال برشلونة؟ كونامي بالتأكيد لا يمكنهم القيام بذلك”.

وأضاف : “أنا 56 سنة من العمر، لا يستطيعون خداعي بعد ذلك، كونامي، سأخبركم : سأقوم بمقاضاتكم، وجميع الأموال التي أحصل عليها منكم سوف أعطيها للجمعيات الخيرية”.

وتوصلت شركة كونامي إلى اتفاق مع نادي برشلونة لاستخدام لاعبيه وجعلهم مرخصين بالكامل للسنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يبدو أنه سيكون أساس دفاعهم في حال رفع قضية ضدهم، مع العلم أن برشلونة ليس هو النادي الوحيد الذي قامت كونامي بابرام هذه الصفقة معه، حيث لديهم اتفاقات مماثلة مع ليفربول وبوروسيا دورتموند وريفر بلايت.