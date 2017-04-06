مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع نجم إنتر ميلان

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ينوى التعاقد مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وانضم الكرواتي الدولي لصفوف النيراتزوري في صيف 2015 قادمًا من نادي فولفسبورج الألماني، وقدم أداء مميز منذ انضمامه لصفوف إنتر.

ووفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أوضح لمجلس إدارة ناديه أنه يحتاج لتعديمات عديدة في الصيف المقبل، وأن بيريشيتش أحد أهم هذه التعديمات.

ودخل يونايتد في محادثات حول الدولي الكرواتي خلال الأسابيع الماضية، ومن المرجح أن يزيد النادي الإنجليزي من جهوده للتوقيع مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لتفادي خسارة اللاعب لصالح نادي تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يونايتد ينوى دفع 60 مليون يورو من أجل بيريشيتش، وأن إنتر قد يوافق على الصفقة في حالة دفع هذه القيمة.

ويبدو أن إدارة إنتر تنوى بالفعل بيع أحد نجوم الفريق، وذلك قبل 30 يونيو المقبل، من أجل تخطي مشاكل اللعب المالي النظيف، والسماح لمجموع صيننج الصينية المالكة الجديدة للنادي بالاستثمار في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بأريحية.