مجاني يصاب ويتدرب على انفراد

كشفت أمس تقارير تركية أن لاعب الخضر ونادي طرابزون سبور كارل مجاني لم يشارك في الحصة التدريبية التي أقامها الفريق يوم أمس، صحيفة “حريات” التركية قالت أن مجاني بدأ العمل على انفراد وواصل على نفس النحو بسبب معاناته من إصابة يكون قد تلقاها في الحصة التدريبية، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ولم تتكلم الصحافة التركية عن طبيعية الإصابة ولا خطورتها وأكدت فقد عدم تدرب اللاعب الجزائري مع المجموعة .

طرابزون لديه لقاء مهم يوم السبت ضد المتصدر والطاقم الطبي سيسعى لتجهيزه

إصابة مجاني ومعه زميله أونازي لم تأت في وقتها تماما بحسب مواقع مقربة من نادي طرابزون سبور، فالنادي مقبل على لعب لقاء مهم ضد المتصدر بيشكتاش يوم السبت المقبل والمدرب أورسن يرغب في رؤية كل أسلحته جاهزة، الطاقم الطبي لنادي طرابزون سيسعى فيما تبقى من أيام لتجهيز كارل وهو قادر على ذلك لأن ثلاثة أيام يمكن فيها فعل كل شيء، ويسعى طرابزون للإطاحة بالمتصدر بيشكتاش وضرب عدة عصافير بحجر واحد، الأول مواصلة الانتصارات وسلسلة النتائج الإيجابية، حيث لم يخسر منذ عشر جولات والثاني الإطاحة بالرائد وهو أمر تسعى له كل الفرق أما الثالث والأخير فهو الاقتراب أكثر من مركز المقدمة وضمان مركز أوروبي الموسم المقبل .

بورقعة-ع