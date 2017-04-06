مويا: خسارة دوري الابطال أمام الريال يعطينا دفعة في الديربي

تحدث حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد أنخيل مويا عن المواجهة أمام ريال مدريد يوم السبت القادم في الدوري الاسباني الدرجة الأولى.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات مويا التي أكد من خلالها على أن الخسارة في نهائي دوري ابطال أوروبا مرتين من قبل امام ريال مدريد يعطي الفريق دفعة من أجل الفوز في مباراة السبت بالليغا.

وقال: إنه اسبوع مميز لنا باللعب أمام منافسين من العيار الثقيل ونحن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في المباراتين، وفكر الفريق واحد منذ وصول سيميوني هو اللعب من أجل الوصول إلى أفضل ما يمكن.

واضاف: الخسارة أمام ريال مدريد في نهائيين دوري الابطال يعطينا دفعة قوية، ونحن سنحاول إستغلال الفرص والفوز في المباراة لأننا دائماً ما نعمل من اجل ذلك.