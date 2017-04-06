ميلان يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إيه سي ميلان الإيطالي وضع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني على رأس قائمة أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن إدارة الروسونيري ستخاطب ريال مدريد من أجل التعرف على إمكانية التعاقد مع بنزيما، حيث تأمل في أن يصبح متاحًا في سوق الانتقالات، بعد تألق الإسباني ألفارو موراتا.

وأشارت الصحيفة إلى ان ماركو فاسوني وماسيمو ميرابيلي المسئولين في إدارة ميلان يحضرون عرضًا من أجل بنزيما، وأنه على الرغم من كونه في التاسعة والعشرين، إلا أن عقده الممتد مع الملكي حتى صيف 2019 قد يجعل الصفقة باهظة.

ومن المتوقع أن تتم عملية بيع ميلان لمجموعة مستثمرين صينيين في منتصف إبريل الحالي، حيث يطمح ميلان بهذه الخطوة العودة لمصاف كبار الأندية الأوروبية.