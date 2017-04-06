نجم أتلتيكو مدريد يغيب بسبب الاصابة قبل يومين من مواجهة الريال

غاب مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي كيفن غاميرو، الذي يعاني من التهاب في عضلة الفخذ اليسرى منذ الأسبوع الماضي، عن مران فريقه الجماعي اليوم الخميس، قبل يومين من ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبجانب جاميرو الذي تعرض لهذه الإصابة مع المنتخب الفرنسي في ودية أمام إسبانيا في 28 مارس الماضي، غاب أيضا عن المران الجماعي لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو جايتان، بسبب معاناته من التهاب في أحد أصابع قدمه اليسرى.

وقام اللاعبان بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية على هامش المران الجماعي، الذي قاده اليوم مدرب الأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، استعدادا لمواجهة ريال مدريد بعد غد السبت في ديربي العاصمة الإسبانية.

وشارك في مران اليوم، اللاعبون الذين خاضوا مواجهة ريال سوسيداد – أول أمس الثلاثاء – بعد أن حصلوا على يوم راحة أمس عقب مباراة انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدف دون رد.

وبذلك، تدرب تحت قيادة سيميوني – اليوم/الخميس/ 15 لاعبا من الفريق الأول، إضافة إلى حارسي المرمى السلوفيني يان أوبلاك والبرتغالي أندريه موريرا، وشارك في المران أيضا لاعبو الفريق الرديف، كايدي باري وخوان مورينو وكايو إنريكي، تحسبا لإمكانية استدعائهم في حالة عدم تعافي جاميرو أو جايتان قبل ديربي مدريد.

وبالتوازي، ما زال باقي اللاعبين المصابين وهم الكرواتي شيمي فرساليكو والبرتغالي تياجو مينديش، وحارس المرمى ميجيل انخل مويا والأرجنتيني أوجوستو فرنانديز، يواصلون عملية التعافي كل من إصابته.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الليغا، برصيد 61 نقطة بفارق ثماني نقاط عن برشلونة الوصيف، وعشر عن ريال مدريد المتقدم.