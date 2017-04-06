نجم يوفنتوس: نسعى للفوز بالثلاثية

يرى الفنزويلي توماس رينكون لاعب خط وسط ندي يوفنتوس الإيطالي بأن فريقه قادر على تحقيق الثلاثية خلال الموسم الحالي، لكن يجب أن يتمهل الفريق ويأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وتمكن يوفنتوس من التأهل لنهائي بطولة كأس إيطاليا للعام الثاث على التوالي، وذلك على الرغم من الخسارة في مباراة إياب نصف النهائي أمام نابولي بنتيجة 3-2، بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 3-1.

وقال رينكون في تصريحات لقناة ناديه التليفزيونية: “كنا نعرف أن مباراة نابولي ستكون صعبة، وكان علينا أن نقاتل.”

وأضاف: “هدفنا كان تسجيل أهداف، وتمكننا من ذلك، والآن نحن في النهائي.”

وتابع: “لاتسيو نجح في الوصول إلى النهائي بجدارة، وسنحضر لمواجهتهم بأفضل طريقة ممكنة، لأن الفوز بكأس إيطاليا أحد أهدافنا خلال الموسم.”

وأكمل: “سننظر لأمر الثلاثية في كل خطوة لنا، لكن علينا الفوز أمام كييفو يوم السبت، لنظهر قوتنا في الدوري، ثم سننظر لدوري الأبطال.”

واختتم الدولي الفنزويلي تصريحاته قائلًا: “يمكننا تحقيق الثلاثية، لكننا الآن نفكر خطوة بخطوة، الأمر لن يكون سهلًا، لكنه أحد أهدافنا.”