لم يتقبل لاعب ريال مدريد خاميس رودريجيز تغييره من طرف مدربه زيدان في الدقيقة 71 من مباراة الفريق أمام ليجانيس ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وخرج خاميس من الملعب غاضبًا بسبب هذا التغيير. ولكن كاميرات برنامج إلـ تشيرينجيتو التقطت صورًا له وهو يغادر سانتياجو بيرنابيو في حالة “لم يسبق لنا أن رأيناه فيها” كما وصفه مراسل البرنامج، “برأس مطأطأ ولا يريد أن يكلم أحدًا” من شدة انزعاجه من الوضعية التي يعيشها في فريقه.

وهذا يعني أن أيام خاميس في ريال مدريد باتت معدودة مع عدم اعتماد زيدان عليه على الرغم من تأكيد المدرب الفرنسي مرارًا على أن كل اللاعبين مهمون لديه بما فيهم الكولومبي. جدير بالذكر أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع صانع ألعاب بقيمة عالية وأول المرشحين هو نجم تشيلسي إيدين هازارد، وأشارت التقارير إلى أن هذه الصفقة قد يدخل فيها النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل تخفيض تكلفة انتقال النجم البلجيكي للنادي الملكي.

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