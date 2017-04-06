هيغوايين يستمر في حربه على نابولي

يسعى لاعب يوفنتوس غونزالو هيغوايين إلى إشعال حرب جديدة بينه وبين إدارة ناديه السابق نابولي إذ سيلجأ إلى المحاكم من أجل المطالبة بحقوق له بقيت في عقده منذ انتقاله إلى السيدة العجوز.

فقد أفادت صحيفة لاغازيتا ديلّو سبولت أن المهاجم الأرجنتيني سيرفع دعوى قضائة على إدارة نابولي من أجل الحصول على 600.000 يورو متبقية له من عقده السابق معقهم.

وهذه الأموال المتبقية تخص حقوق صور وواجهة اللاعب من الموسم الماضي والذي قبله. وتقوم إدارة نابولي بجعل اللاعبين الذين يتعاقدون مع النادي يوقعون على عقود حقوق امتلاك صورهم ما يجعل أموال هذه الحقوق تدخل في إجراءات تجعل وصولها للاعب يتأخر.

وتتضمن الوثائق حسب الصحيفة نفسها الرسالة الإلكترونية التي بعث بها هيجوايين إلى نادي نابولي يخبرهم فيها بأنه سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي لفسخ عقده وهذا ما تم في صيف 2016.

goal