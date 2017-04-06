هيغوايين يكشف سبب رحيله عن نابولي

تمكن فريق يوفنتوس من الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا بعد أن خسر في مباراة الإياب بنتيجة 3-2 أمام خصمه نابولي بينما كان قد فاز في الذهاب بنتيجة 3-11.

وعرفت المباراة تألقًا للنجم غونزالو هيجوايين الذي انتقل من نابولي إلى السيدة العجوز، إذ تمكن من تسجيل هدفين خلال المباراة وهو ما ضمن به التأهل لفريقه.

وعلى الرغم من تلقيه صافرات استهجان كبيرة من جمهور سان باولو إلاّ أن هيغوايين لم يحتفل بهدفيه، مع أن الصحافة سمت هذا انتقامًا.

وفوق عدم احتفاله عندما سجل الهدف الأول توجه إلى منصة الملعب في حنق وغضب بإصبعه قائلاً “أنت السبب” في إشارة إلى رئيس النادي دي لاورينتيس، فالعلاقة غير الجيدة التي كانت تربط اللاعب بالرئيس هي ما دفعت الأرجنتيني إلى الرحيل على حد قوله.

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