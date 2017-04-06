والكوت: أستعدنا الثقة بعد الفوز على الهامرز

أكد نجم فريق ارسنال ثيو والكوت على أن فريقه قد أستعاد الثقة عقب الفوز على فريق ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس.

ونشرت صحيفة ميرور تصريحات والكوت التي أكد من خلالها على أن الفوز على الهامرز قد أعاد الثقة في نفوس لاعبو الفريق بعد سلسلة من النتائج الغير مرضية.

وقال: الجميع يريد التذكر كم نحن جيدون كفريق واحد وعلى المستوى الفردي أيضاً ، وهذا جاء في الفوز بالأمس على ويست هام.

واضاف: نحن رأينا أنفسنا امام السيتي وكان الأداء أفضل أمام الهامرز ونأمل ان يستمر الوضع على هذا النحو فهذا الفوز أعطانا الثقة .