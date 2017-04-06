وكيل أعمال غلام: ” لا يوجد أي تقدم في المفاوضات”

أدلى “ماركو صوميلا” والذي قدم نفسه على أنه واحد من وكلاء أعمال الدولي الجزائري فوزي غلام بتصريحات لراديو “سي أر سي” الجهوي، صوميلا قال أن ملف غلام لا يعرف أي جديد والمفاوضات تراوح مكانها، ولا يوجد أي اتفاق بشأن التجديد، ويبدو أن صوميلا تابع ربما لجورج مانديس الوكيل الجديد لغلام والذي يوكل للاعبين وكلاءه عن كل دولة يلعبون فيها إذ لا يدير ملفات كل اللاعبين بنفسه .

” نسمع كلاما كثيرا عن مستقبل غلام “

بعد تأكيده على توقف المفاوضات بين غلام وإدارة ناديه تعجب وكيل غلام الجديد من التقارير الكثيرة التي تربط موكله في كل مرة بأندية أخرى، صوميلا رفض التأكيد أو النفي لكن وجه محاوره لذلك وطالبه بتحري ما يكتب عن موكله وفقط، وارتبط غلام بعديد الأندية داخل وخارج إيطاليا حتى أن شبكات عالمية تكلمت عن توقيعه لعقود أولية وكشفت حتى عن الرواتب التي سيتقاضاها المواسم المقبلة بعد الانتقال عن نابولي .

الإجماع متواصل على رحيله والإدارة تكثف البحث عن بديله

بقاء غلام بديلا في لقاء جوفنتوس في الدوري قبل ثلاثة أيام غذا وبقوة إشاعة رحيله، الصحافة الإيطالية اجتهدت في اليومين الأخيرين في البحث عن بدلاء غلام وربطت النادي الجنوبي بعشرات الأسماء في تأكيدها على رحيله نهاية الموسم، مدرب نابولي والصحافة المقربة بدورها غذت الإشاعات بعد تأييدها المطلق للظهير ستريينيتش والذي بات بين ليلة وضحاها أحسن من غلام، موقع إلكالتشيو نابولي قال يوم أمس أن إدارة نابولي عثرت على خليفة غلام والذي سيكون لاعب أتلانتا الشاب أندريا كونتي .

عاد للمشاركة أساسيا في لقاء جوفنتوس سهرة أمس

في خضم التكهن الكبير برحيله فاجأ مدرب نابولي ماريسيو ساري الجميع وأشرك غلام أساسيا في لقاء كأس إيطاليا الذي جرى سهرة أمس والذي يبدو أنه عاد لوعيه بأن منح المكان الأساسي للأحسن، الصحافة الإيطالية لم تكف يدها عن غلام وقالت قبل بداية لقاء أمس أن عودة غلام للمشاركة أساسيا لا يعني أبدا أنه استعاد ثقة مدربه بل فقط لأن اللقاء يعتبر لقاء كأس وجاء في منتصف الأسبوع ، وربما يعود فوزي للاحتياط بداية الأسبوع المقبل، فمادام غلام صار لاعبا لغير نابولي ورحيله أقرب من بقائه فإن ساري سيعتمد على اللاعبين الذين سيكونون تحت أمرته الموسم المقبل وليس لاعبين قرروا الرحيل .

بورقعة-ع