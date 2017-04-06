وكيل نجم ليستر: مانشستر يونايتد؟ سنقدم طلب انتقال رسمي اذا ارادوا ضمه

كشف وكيل أعمال ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي، أنه يحلم بالرحيل عن الفريق الانجليزي يوما ما وينتقل لمنافسه مانشستر يونايتد مهما تكلف الأمر.

وانتقل صاحب الـ20 عاما إلى ليستر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة تكلفت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني من جنت البلجيكي.

وبعد تألق الدولي النيجيري بشكل لافت مع ليستر أصبح اللاعب على رادار بعض الأندية الاخرى أبرزها مانشستر يونايتد نظرا لحاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.

ومن جانبه رد وكيل أعماله على تلك التكهنات:”نديدي لا يمكنه رفض مانشستر يونايتد، وأؤكد لكم انه سيقدم طلب انتقال رسمي في حالة تلقيه عرض منهم”.

وأضاف:”نحن الآن نتحدث عن مانشستر يونايتد واحد من أعظم وأنجح الأندية في انجلترا والعالم لذلك الأمر لا يحتاج لأي تفكير”.