وناس يعود للمشاركة أساسيا ويقدم تمريرة حاسمة

بعد المستوى الطيب الذي أبان عنه في اللقاءات الماضية وكذا رغبة مدرب بوردو جيسلان غوفرناك في إراحة بعض اللاعبين عاد الدولي الجزائري آدم وناس للمشاركة أساسيا وذلك بمناسبة لقاء ربع نهائي الكأس ضد أنجي، وناس لعب 64 دقيقة قدم فيها مستوى جد طيب وكان وراء تمريرة الهدف الوحيد الذي سجله فريقه بتمريرة سحرية، مستوى وناس وتمريرته الرائعة لم يكونا كافيين لناديه من أجل التأهل، حيث خرج بوردو من دور ربع النهائي بخسارة بهدفين لهدف وحيد ليتفرغ بذلك للدوري الذي يسعى فيه لحجز مكان في الدوري الأوربي الموسم المقبل، من جانب أنجي هذه المرة عرف اللقاء غياب الدولي الآخر مهدي تاهرت الذي لم يعد يحظى بأي ثقة من مدربه ستيفان مولان والذي لم يوجه له الدعوة في لقاء أمس رغم أنه ليس بأهمية لقاءات الدوري .

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