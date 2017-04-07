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إنريكي: ديربي مدريد؟ سأشاهده إذا لم آخذ قيلولة

إنريكي: ديربي مدريد؟ سأشاهده إذا لم آخذ قيلولة

By admin
7 أبريل، 2017
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تحدث المدير الفني لفريق برشلونة لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أمام مالاغا في الدوري الأسباني . ونشرت صحيفة سبورت تصريحات إنريكي التي قال خلالها: الفوز بالدوري يمر عبر مالاغا، هذا ما يدور في إذهاننا ونحن جاهزون للقاء، متبقي لدينا 8 مباريات ونريد الفوز بهم جميعاً وايضًا الأندية الأخرى تريد نفس الشئ ونحن نعلم ان الهدف صعب.
وعن التدوير قال إنريكي: الفريق بحاجة إلى التدوير لأننا نريد ان يكون اللاعبين جاهزين دائماً بنسبة 100% ، لدينا العديد من الحلول للغيابات .
وعن مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قال: سأشاهد المباراة إذا لم أخذ قيلولة ، الأتليتي لديهم نفس حظوظ الريال في الفترة الأخيرة وهذا ما شهدت عليه المباريات، لست في حاجة لإعطاء نصائح لسيميوني حول مباراة الغد .
وعن الفوز في الروزاليدا قال: لا أثق في الماضي ، فنحن كنا نفوز دائماً في لاكرونيا ولكن هذا الموسم خسرنا .
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